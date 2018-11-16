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Юридическая служба ММК удостоена международного признания
16 ноябрь 2018 (15:49)
УрБК, Магнитогорск, 16.11.2018. Команда юристов Магнитогорского металлургического комбината под руководством главного юриста ПАО «ММК» Сергея Шепилова вошла в список лучших российских корпоративных юридических служб, подготовленный авторитетной международной организацией Legal 500.
Как сообщает Управление информации и общественных связей ПАО «ММК», в рейтинг – GC Powerlist: Russia Teams включены наиболее влиятельные и инновационные корпоративные юридические службы России. В основу исследования легли оценки ведущих экспертов рынка.
Как отмечают авторы рейтинга, юристов ММК отличает высокий уровень, талант и опыт. Глубокое знание бизнес-процессов предприятия позволяет сотрудникам юридического департамента предоставлять правовые услуги, учитывающие специфику деятельности компании.
Блоком правовых вопросов на ММК занимается ООО «ММК-ПРАВО», созданное в результате объединения правового управления ПАО «ММК» и юридических служб Группы компаний ПАО «ММК». Общество является самой крупной в Челябинской области организацией, оказывающей юридические услуги, и объединяет более 90 высококвалифицированных юристов с многолетним опытом работы в области гражданского, трудового, налогового, административного, корпоративного права, исполнительного производства, процессуального законодательства.
Legal 500 — одна из наиболее авторитетных международных рейтинговых компаний, основанная в 1988 году. Изначально она специализировалась на анализе и ранжировании юридических фирм, однако в настоящий момент оценивает и деятельность корпоративных юридических служб.
Как сообщает Управление информации и общественных связей ПАО «ММК», в рейтинг – GC Powerlist: Russia Teams включены наиболее влиятельные и инновационные корпоративные юридические службы России. В основу исследования легли оценки ведущих экспертов рынка.
Как отмечают авторы рейтинга, юристов ММК отличает высокий уровень, талант и опыт. Глубокое знание бизнес-процессов предприятия позволяет сотрудникам юридического департамента предоставлять правовые услуги, учитывающие специфику деятельности компании.
Блоком правовых вопросов на ММК занимается ООО «ММК-ПРАВО», созданное в результате объединения правового управления ПАО «ММК» и юридических служб Группы компаний ПАО «ММК». Общество является самой крупной в Челябинской области организацией, оказывающей юридические услуги, и объединяет более 90 высококвалифицированных юристов с многолетним опытом работы в области гражданского, трудового, налогового, административного, корпоративного права, исполнительного производства, процессуального законодательства.
Legal 500 — одна из наиболее авторитетных международных рейтинговых компаний, основанная в 1988 году. Изначально она специализировалась на анализе и ранжировании юридических фирм, однако в настоящий момент оценивает и деятельность корпоративных юридических служб.
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