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Официальный курс доллара США снизился на 62,28 коп., евро — на 63,36 коп.

УрБК, Москва, 16.11.2018. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 17 ноября 2018 года. Курс долл. США снизился на 62,28 коп. до 65,99 руб., курс евро — на 63,36 коп. до 74,90 руб.

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