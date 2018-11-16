Новости дня

В Екатеринбурге на площади 200 кв. метров сгорел автосервис

УрБК, Екатеринбург, 16.11.2018. В Екатеринбурге на ул. Черняховского произошел пожар в шиномонтажной мастерской. На площади 200 кв. м. повреждены кровля, перекрытие, перегородки, внутренняя отделка, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.



Сообщение о пожаре поступило сегодня в 12.38 по местному времени. В тушении были задействованы семь единиц пожарно-спасательной техники и 22 человека личного состава.



«В течение получаса пожарные справились с огнем. На данный момент проводится проливка и разборка сгоревших конструкций. Пострадавших нет. Благодаря оперативным действиям пожарных подразделений удалось своевременно эвакуировать из горящего здания несколько баллонов с пропаном, кислородом и предотвратить взрыв», — указано в сообщении.



Причину пожара устанавливают пожарные дознаватели.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: