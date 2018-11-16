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В Екатеринбурге на площади 200 кв. метров сгорел автосервис
16 ноябрь 2018 (15:10)
УрБК, Екатеринбург, 16.11.2018. В Екатеринбурге на ул. Черняховского произошел пожар в шиномонтажной мастерской. На площади 200 кв. м. повреждены кровля, перекрытие, перегородки, внутренняя отделка, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.
Сообщение о пожаре поступило сегодня в 12.38 по местному времени. В тушении были задействованы семь единиц пожарно-спасательной техники и 22 человека личного состава.
«В течение получаса пожарные справились с огнем. На данный момент проводится проливка и разборка сгоревших конструкций. Пострадавших нет. Благодаря оперативным действиям пожарных подразделений удалось своевременно эвакуировать из горящего здания несколько баллонов с пропаном, кислородом и предотвратить взрыв», — указано в сообщении.
Причину пожара устанавливают пожарные дознаватели.
Сообщение о пожаре поступило сегодня в 12.38 по местному времени. В тушении были задействованы семь единиц пожарно-спасательной техники и 22 человека личного состава.
«В течение получаса пожарные справились с огнем. На данный момент проводится проливка и разборка сгоревших конструкций. Пострадавших нет. Благодаря оперативным действиям пожарных подразделений удалось своевременно эвакуировать из горящего здания несколько баллонов с пропаном, кислородом и предотвратить взрыв», — указано в сообщении.
Причину пожара устанавливают пожарные дознаватели.
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