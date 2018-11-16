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Суд отложил рассмотрение апелляционных жалоб на арест начальника ОМВД по Первоуральску Олега Грехова

УрБК, Екатеринбург, 16.11.2018. Свердловский областной суд по ходатайству прокурора отложил рассмотрение апелляционных жалоб защиты на арест начальника ОМВД России по городу Первоуральску Олега Грехова. Заседание суда назначено на 15.00 21 ноября, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.



Напомним, что 9 ноября Октябрьский районный суд Екатеринбурга удовлетворил ходатайство следствия об аресте начальника отдела МВД России по Первоуральску Олега Грехова, обвиняемого по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ «Получение взятки».



Полковник Олег Грехов был задержан по подозрению в коррупционном преступлении. Под стражей сотруднику полиции предстоит пробыть до 6 января 2019 года.

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