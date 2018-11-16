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Суд отложил рассмотрение апелляционных жалоб на арест начальника ОМВД по Первоуральску Олега Грехова
16 ноябрь 2018 (14:52)
УрБК, Екатеринбург, 16.11.2018. Свердловский областной суд по ходатайству прокурора отложил рассмотрение апелляционных жалоб защиты на арест начальника ОМВД России по городу Первоуральску Олега Грехова. Заседание суда назначено на 15.00 21 ноября, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.
Напомним, что 9 ноября Октябрьский районный суд Екатеринбурга удовлетворил ходатайство следствия об аресте начальника отдела МВД России по Первоуральску Олега Грехова, обвиняемого по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ «Получение взятки».
Полковник Олег Грехов был задержан по подозрению в коррупционном преступлении. Под стражей сотруднику полиции предстоит пробыть до 6 января 2019 года.
Напомним, что 9 ноября Октябрьский районный суд Екатеринбурга удовлетворил ходатайство следствия об аресте начальника отдела МВД России по Первоуральску Олега Грехова, обвиняемого по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ «Получение взятки».
Полковник Олег Грехов был задержан по подозрению в коррупционном преступлении. Под стражей сотруднику полиции предстоит пробыть до 6 января 2019 года.
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