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Шахта ЕВРАЗа «Алардинская» досрочно выполнила годовую производственную программу

УрБК, Екатеринбург, 16.11.2018. Шахта ЕВРАЗа «Алардинская» досрочно выполнила годовую производственную программу. Очистной и проходческий участки шахты выдали на-гора почти 3 млн т угля с начала года, сообщает управление по связям с общественностью ООО «Распадская угольная компания».



«Алардинская» первой среди шахт Распадской угольной компании достигла итоговых показателей годовой производственной программы. С производственным достижением коллектив поздравил вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Уголь» Сергей Степанов, он вручил награды лучшим работникам «Алардинской». Трое горняков удостоились звания «Ветеран труда», семь сотрудников за добросовестный труд отметили почетными грамотами ЕВРАЗа», — говорится в сообщении.



«Спасибо от компании и от меня лично за стабильно высокие показатели добычи и безопасный труд. Коллектив «Алардинской» в очередной раз доказал, что при слаженной работе, заблаговременном планировании, полном соответствии проекту и соблюдении правил безопасности можно работать в таком режиме от месяца к месяцу и достигать отличных результатов», — поблагодарил горняков и руководителей Сергей Степанов.



2018 год стал для горняков «Алардинской» богатым на рекорды. В начале сентября они первыми среди шахт компании подняли на-гора 2 млн т угля из одного очистного забоя. Всего за месяц на шахте реализовали амбициозный проект «400», направленный на увеличение объемов месячной добычи. Проект получил необходимые экспертизы и был согласован Ростехнадзором. Горняки улучшили технологическую цепочку предприятия: закупили запчасти, провели ремонты забойного оборудования и конвейерного хозяйства.



Благодаря проекту «400» в сентябре шахтеры «Алардинской» почти вдвое увеличили объемы добычи, выдав на-гора 451 тыс. т угля и установили абсолютный рекорд месячной добычи за всю историю Распадской угольной компании. Октябрь горняки также отработали с отличным результатом, добыв 361 тыс. т «черного золота». В итоге предприятие почти на два месяца раньше окончания года справилось с производственной программой 2018 года.

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