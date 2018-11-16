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Каменск-Уральский признан самым чистым городом Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 16.11.2018. Каменск-Уральский признан самым чистым городом Свердловской области. В рейтинге самых чистых городов России он занимает 42 место, сообщает пресс-служба компании Domofond.ru со ссылкой на собственное исследование.



По сравнению с прошлым годом оценка Каменска-Уральского выросла на 0,6 процентных пункта.



Второй по величине город Свердловской области — Нижний Тагил — жители оценили на 6 баллов, и это 67 место. Екатеринбург посетители портала поставили только на 72 место.



Опрос проводится среди посетителей портала недвижимости Domofond.ru. В 2018 году первое место в нем занял курортный город Анапа, а среди регионов лидерами по уровню чистоты стали Краснодарский край и Республика Татарстан.



В среднем жители страны оценили чистоту на улицах и во дворах чуть выше среднего: на 5,9 балла из 10. Разрыв в оценках между самым чистым и грязным городом за год увеличился.



В опросе участвовало более 37 тыс. человек из 150 городов страны. Людям предлагалось оценить чистоту своего города по шкале от 1 до 10 баллов.

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