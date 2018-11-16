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В Челябинской области планируют открыть МФЦ «Территория бизнеса» в Магнитогорске и Златоусте

УрБК, Челябинск, 16.11.2018. Губернатор Борис Дубровский встретился с предпринимателями Челябинской области и обсудил меры поддержки малого бизнеса. По результатам обсуждения глава региона дал ряд поручений экономическому блоку правительства области.



Как сообщает Управление пресс-службы и информации правительства Южного Урала, встреча прошла на площадке многофункционального центра (МФЦ) «Территория бизнеса». Главной темой обсуждения стали проблемы, с которыми чаще всего сталкивается малый бизнес, и варианты их решения.



Так, предприниматели отметили, что сегодня дополнительная поддержка требуется тем, кто занимается фермерством, а сельское хозяйство играет важную роль в экономике региона. Губернатор поддержал эту идею и поручил создать в рамках МФЦ единый информационно-консультационный центр для начинающих аграриев, а также организовать выездные консультации в территории, где активно развивается агробизнес.



Также представители малого бизнеса предложили повысить верхний возрастной порог для участников конкурса «Молодой предприниматель» с 30 до 35 лет. Борис Дубровский поддержал это предложение.



«Чтобы увеличить охват и эффективность этого конкурса, предлагаю учредить ещё одну номинацию для самых молодых участников – до 25 лет», — сказал он.



Другой инициативой губернатора стало распространение опыта работы челябинского МФЦ для бизнеса на другие города области.



«Как можно больше наших муниципалитетов должно получить такую поддержку. Экономический блок правительства уже прорабатывает этот вопрос, в ближайшее время мы откроем «Территории бизнеса» в Магнитогорске, Златоусте», — добавил он.



Также глава региона поручил правительству наладить на постоянной основе информационную поддержку предпринимателей, уже работающих с МФЦ, закрепив за ними специалистов, которые будут работать с бизнесменами индивидуально.



МФЦ «Территории бизнеса» создан по поручению губернатора Бориса Дубровского в 2017 году. Концепция «единого окна» для предпринимателей хорошо показала себя на федеральном уровне и была рекомендована для тиражирования по всей России.



За первый год работы челябинский бизнес-МФЦ оказал более 25 тыс. услуг предпринимателям, что в 10 раз превышает показатели предыдущих лет. Оборот субъектов малого и среднего бизнеса в Челябинской области увеличился на 30% и составил 1,3 трлн руб. Количество субъектов малого предпринимательства возросло на 4,5 тыс. и составило 146,5 тыс. До конца этого года «Территория Бизнеса» запустит мобильное приложение.

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