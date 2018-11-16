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Уровень годовой инфляции в Свердловской области в октябре 2018 года составил 3%
16 ноябрь 2018 (12:55)
УрБК, Екатеринбург, 16.11.2018. Уровень годовой инфляции в Свердловской области в октябре 2018 года составил 3%, что выше, чем в среднем по Уралу, сообщает пресс-служба Уральского главного управления Банка России.
В целом в октябре рост инфляции на потребительском рынке Урала замедлился до 0,1%, составив в годовом выражении 2,8%.
Для сравнения, в Тюменской области этот показатель составил 2%, в Пермском крае — 2,7%, в Челябинской — 2,9%, в Республике Башкортостан и в Оренбургской области — по 3,3%, в Курганской — 3,4%.
На продовольственные товары цены на Урале в октябре 2018 года выросли до 1,7%, на непродовольственные — до 3,5%.
В целом в октябре рост инфляции на потребительском рынке Урала замедлился до 0,1%, составив в годовом выражении 2,8%.
Для сравнения, в Тюменской области этот показатель составил 2%, в Пермском крае — 2,7%, в Челябинской — 2,9%, в Республике Башкортостан и в Оренбургской области — по 3,3%, в Курганской — 3,4%.
На продовольственные товары цены на Урале в октябре 2018 года выросли до 1,7%, на непродовольственные — до 3,5%.
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