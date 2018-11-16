Новости дня

Уровень годовой инфляции в Свердловской области в октябре 2018 года составил 3%

УрБК, Екатеринбург, 16.11.2018. Уровень годовой инфляции в Свердловской области в октябре 2018 года составил 3%, что выше, чем в среднем по Уралу, сообщает пресс-служба Уральского главного управления Банка России.



В целом в октябре рост инфляции на потребительском рынке Урала замедлился до 0,1%, составив в годовом выражении 2,8%.



Для сравнения, в Тюменской области этот показатель составил 2%, в Пермском крае — 2,7%, в Челябинской — 2,9%, в Республике Башкортостан и в Оренбургской области — по 3,3%, в Курганской — 3,4%.



На продовольственные товары цены на Урале в октябре 2018 года выросли до 1,7%, на непродовольственные — до 3,5%.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: