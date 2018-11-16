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Сканы документов с персональными данными россиян находятся в МФЦ в открытом доступе

УрБК, Москва, 16.11.2018. На компьютерах многофункциональных центров предоставления государственных услуг в Москве хранятся скан-копии паспортов, СНИЛС, анкет с указанием мобильных телефонов, реквизитов счетов в банках и других документов. Об этом пишет «Коммерсантъ» по данным собственного исследования.



Сотрудники газеты, проверив несколько центров, выяснили, что доступ к этим данным имеют все посетители МФЦ. Предположительно, владельцы документов воспользовались общим компьютером, например, для загрузки копий документов на портал госуслуг. Позже посетители забыли удалить файлы, сотрудники МФЦ также не проводили очистку диска.



Опрощенные изданием эксперты полагают, что на основании этих данных вполне возможно снять средства с банковского счета. По словам руководителя службы информационной безопасности Златкомбанка Александра Виноградова, скан паспорта мошенники также могут использовать для получения кредита, вступив в сговор с сотрудниками банка.



«Наличие персональных данных дает также большие возможности в сфере социальной инженерии, например, вряд ли человек не откроет вложение в письме от судебных приставов, где будут указаны его паспорт и СНИЛС», — добавляет замдиректора Центра информационной безопасности «Инфосистемы Джет» Андрей Янкин.



В ГБУ МФЦ Москвы информацию о небезопасном хранении данных опровергают. В организации заверили журналистов, что их сотрудники ежедневно очищают рабочий стол и корзину компьютеров. Кроме того, установленные в центрах ПК не имеют полного доступа к интернету.

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