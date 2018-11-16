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В Алапаевске с бывшей муниципальной служащей взыскали 600 тыс. рублей за продажу служебной квартиры

УрБК, Екатеринбург, 16.11.2018. В Алапаевске с бывшей работницы муниципального учреждения взыскана стоимость служебной квартиры, которую она приватизировала и продала.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, в августе 2016 года по договору служебного найма была предоставлена квартира по ул. Фрунзе площадью 28,8 кв. м. инженеру службы капитального ремонта и строительства муниципальных объектов МКУ «Дирекция единого заказчика».



Через год работница обратилась с заявлением разрешить ей приватизировать служебное жилое помещение. Право собственности было зарегистрировано в Управлении Росреестра по Свердловской области.



Однако ни работница, ни ее семья не состояли на учете в качестве нуждающихся в предоставлении жилья. Работница также была собственницей квартиры по ул. Ленина в Алапаевске.



В феврале 2018 года женщина продала квартиру по ул. Фрунзе за 660 тыс. руб.



На основании статьи 4 закона РФ от 04.07.1991 № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» служебные жилые помещения не подлежат приватизации.



С бывшей работницы МКУ «Дирекция единого заказчика» через суд взыскано 660 тыс. руб., полученные от продажи квартиры.

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