Новости дня
На ремонт фасада Дома Севастьянова в Екатеринбурге потратят более 23 млн рублей
16 ноябрь 2018 (11:56)
УрБК, Екатеринбург, 16.11.2018. Департамент госзакупок Свердловской области объявил аукцион на поиск подрядчика для реставрации объекта культурного наследия (ОКН) Дом Севастьянова в Екатеринбурге.
Как следует из техзадания, размещенного на сайте госзакупок, победитель конкурса должен привести в порядок фасад здания. В перечень работ входят: восстановление штукатурки, укрепление кирпичной кладки, реставрация декоративных элементов из гипса, устранение трещин.
Начальная стоимость аукциона составляет 23,4 млн руб. Сам объект входит в перечень ОКН федерального значения.
Как следует из техзадания, размещенного на сайте госзакупок, победитель конкурса должен привести в порядок фасад здания. В перечень работ входят: восстановление штукатурки, укрепление кирпичной кладки, реставрация декоративных элементов из гипса, устранение трещин.
Начальная стоимость аукциона составляет 23,4 млн руб. Сам объект входит в перечень ОКН федерального значения.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- На реконструкцию улицы Чкалова в Екатеринбурге потратят 138,1 миллиона рублей
- На сайте госзакупок размещен аукцион на ремонт дома в Екатеринбурге в рамках подготовки к ЧМ-2018
- Администрация Екатеринбурга ищет перевозчика для ЧМ-2018 за 13,5 млн рублей
- В Екатеринбурге выставили на продажу «Дом А. И. Меньшиковой» за 7,2 млн рублей
- Реставрация библиотеки им. Белинского обойдется в 176,1 млн руб.