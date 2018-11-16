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На ремонт фасада Дома Севастьянова в Екатеринбурге потратят более 23 млн рублей

16 ноябрь 2018 (11:56)

УрБК, Екатеринбург, 16.11.2018. Департамент госзакупок Свердловской области объявил аукцион на поиск подрядчика для реставрации объекта культурного наследия (ОКН) Дом Севастьянова в Екатеринбурге.

Как следует из техзадания, размещенного на сайте госзакупок, победитель конкурса должен привести в порядок фасад здания. В перечень работ входят: восстановление штукатурки, укрепление кирпичной кладки, реставрация декоративных элементов из гипса, устранение трещин.

Начальная стоимость аукциона составляет 23,4 млн руб. Сам объект входит в перечень ОКН федерального значения.

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