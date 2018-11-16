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В Екатеринбурге судебные приставы арестовали автомобиль Toyota 4Runner из-за долгов владельца

УрБК, Екатеринбург, 16.11.2018. В Екатеринбурге судебные приставы арестовали автомобиль Toyota 4Runner, у владельца которого имелся долг на сумму 86 тыс. руб. перед физлицом.



Как сообщает пресс-служба Управления ФССП по Свердловской области, до ареста машины должника ограничили в праве выезда за рубеж. Также на него был наложен запрет на регистрационные действия в отношении транспортного средства. Впоследствии было принято решение об аресте автомобиля.



«Пристав по розыску вызвал должника на прием для дачи объяснений по факту сокрытия транспортного средства. В беседе с судебным приставом должник утверждал, что приехал на прием не на своем автомобиле», — говорится в сообщении.



В ходе розыска Toyota 4Runner был обнаружен на парковке неподалеку от здания регионального УФССП. Судебные приставы описали автомобиль и оставили его на ответственное хранение должнику. Если долг не будет погашен, машину продадут на торгах.



Рыночная стоимость Toyota 4Runner может варьироваться от 300 тыс. до 1,2 млн руб. в зависимости от года выпуска.

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