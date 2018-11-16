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Аукцион на поставку четырех трамваев в Екатеринбург выиграла нижегородская компания

УрБК, Екатеринбург, 16.11.2018. Администрация Екатеринбурга определила победителя аукциона на поставку четырех трамваев.



Как следует из информации на сайте госзакупок, за время проведения конкурса была подана только одна заявка — от нижегородского ООО «ФОБОС-ТС». Эта компания и признана победителем.



Тендер на приобретение четырех вагонов был размещен 24 октября 2018 года. Заявленная цена аукциона составляла 76,9 млн руб. Согласно техзаданию, администрация Екатеринбурга планировала закупить низкопольные трамваи. Общая безбарьерная площадь должна была составлять 39% от всего пола в салоне. Под это описание подходил трамвай модели 71-415 «Уралтрансмаша» (входит в АО «НПК «Уралвагонзавод»).



Следует отметить, что ООО «ФОБОС-ТС» является дилером уральского предприятия.



Ранее бывший замглавы горадминистрации по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Евгений Архипов заявил, что трамвайный парк Екатеринбурга изношен на 80%. На его обновление требуется несколько миллиардов рублей.

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