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В Екатеринбурге выявили шесть интернет-сайтов, торгующих рыбой из Красной книги
16 ноябрь 2018 (10:38)
УрБК, Екатеринбург, 16.11.2018. Прокуратура Железнодорожного района Екатеринбурга в ходе мониторинга сети интернет выявила шесть сайтов, на которых размещена информация о продаже дистанционным способом рыб «Таймень», «Нельма», «Сиг», включенных в перечень объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации.
«С целью устранения выявленных нарушений прокурор района обратился в Железнодорожный суд Екатеринбурга с заявлениями о признании информации о продаже рыб «Таймень», «Нельма», «Сиг» на страницах интернет-сайтов информацией, распространение которой в Российской Федерации запрещено», — сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме. В настоящее время доступ к данным сайтам заблокирован, информация изъята из публичного доступа.
«С целью устранения выявленных нарушений прокурор района обратился в Железнодорожный суд Екатеринбурга с заявлениями о признании информации о продаже рыб «Таймень», «Нельма», «Сиг» на страницах интернет-сайтов информацией, распространение которой в Российской Федерации запрещено», — сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме. В настоящее время доступ к данным сайтам заблокирован, информация изъята из публичного доступа.
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