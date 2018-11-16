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ЦБ предупредил банки о вредоносной рассылке якобы от его имени

УрБК, Москва, 16.11.2018. Банку России известно о вредоносных рассылках в адрес банков якобы от его имени, участники информационного обмена с ФинЦЕРТ были предупреждены о них. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регулятора.



Group-IB, занимающаяся информационной безопасностью, зафиксировала 23 октября и 15 ноября массовые вредоносные рассылки в адрес российских банков якобы от имени Центрального банка России. По данным компании, получателями последней рассылки были не менее 52 банков в России и не менее пяти банков за рубежом.



«Банку России известно о данных атаках. Участники информационного обмена с ФинЦЕРТ были предупреждены о них», — поясняют в пресс-службе ЦБ.



Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ) функционирует в Банке России с 2015 года. Основная его задача состоит в координации действий финансовых организаций и своевременном их информировании со стороны ЦБ об инцидентах и происшествиях.



Российские банки и операторы услуг платежной инфраструктуры с 1 июля в обязательном порядке информируют ФинЦЕРТ об атаках кибермошенников. В ЦБ указали, что начиная с июля ФинЦЕРТ использует для информационного обмена автоматизированную систему обработки инцидентов. Она позволяет осуществлять защищенный и оперативный обмен информацией об инцидентах и операциях, совершенных без согласия клиента на основе базы данных «Фид-Антифрод». Резервным каналом доставки информации является канал электронной почты. Все сообщения, отправляемые посредством электронной почты, подписаны ЭЦП ФинЦЕРТ.

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