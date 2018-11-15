Кризис
Банк России сообщил о высоком уровне просроченной задолженности по кредитам малому и среднему бизнесу
15 ноябрь 2018 (18:03)
Банк России считает, что просроченная задолженность по кредитам малому и среднему бизнесу находится на достаточно высоком уровне — 14%. Об этом сообщила зампред Банка России Ольга Полякова на встрече банкиров с руководством ЦБ, организованной Ассоциацией российских банков.
«Долговая нагрузка в корпоративном секторе достаточно высокая. Если говорить о малом и среднем бизнесе, то тенденция к росту кредитного портфеля есть, но уровень просрочки в этом сегменте пока еще находится на достаточно высоком уровне», — цитирует Ольгу Полякову ТАСС.
В среднем по корпоративному портфелю банков просроченная задолженность составляет 7%. По словам зампреда ЦБ, из-за высокой просрочки банки довольно осторожно относятся к выдаче новых кредитов.
«Долговая нагрузка в корпоративном секторе достаточно высокая. Если говорить о малом и среднем бизнесе, то тенденция к росту кредитного портфеля есть, но уровень просрочки в этом сегменте пока еще находится на достаточно высоком уровне», — цитирует Ольгу Полякову ТАСС.
В среднем по корпоративному портфелю банков просроченная задолженность составляет 7%. По словам зампреда ЦБ, из-за высокой просрочки банки довольно осторожно относятся к выдаче новых кредитов.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Банк России сообщил о высоком уровне просроченной задолженности по кредитам малому и среднему бизнесу
- Просроченная задолженность по корпоративным кредитам в I квартале выросла до 6,9%
- ЦБ: Просроченная задолженность по корпоративным кредитам в I квартале выросла до 6,9%
- ЦБ: Лимит рефинансирования кредитов малому и среднему бизнесу выбран почти на 50 млрд рублей
- В августе просроченная задолженность по розничным кредитам выросла почти на 4%