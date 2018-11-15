Кризис

Банк России сообщил о высоком уровне просроченной задолженности по кредитам малому и среднему бизнесу

15 ноябрь 2018 (18:03)

Банк России считает, что просроченная задолженность по кредитам малому и среднему бизнесу находится на достаточно высоком уровне — 14%. Об этом сообщила зампред Банка России Ольга Полякова на встрече банкиров с руководством ЦБ, организованной Ассоциацией российских банков.

«Долговая нагрузка в корпоративном секторе достаточно высокая. Если говорить о малом и среднем бизнесе, то тенденция к росту кредитного портфеля есть, но уровень просрочки в этом сегменте пока еще находится на достаточно высоком уровне», — цитирует Ольгу Полякову ТАСС.

В среднем по корпоративному портфелю банков просроченная задолженность составляет 7%. По словам зампреда ЦБ, из-за высокой просрочки банки довольно осторожно относятся к выдаче новых кредитов.

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