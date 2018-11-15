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Дмитрий Козак поручил проверить сообщения о дефиците топлива на независимых АЗС
15 ноябрь 2018 (18:02)
УрБК, Москва, 15.11.2018. Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак дал поручение профильным ведомствам оперативно проверить сообщения СМИ о локальном дефиците топлива на независимых АЗС в регионах. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя замглавы кабмина Илью Джуса.
«Надзорные функции регулятора топливного рынка исполняет ФАС, правительство продолжит отслеживать ситуацию на бирже в динамике. Козак рассмотрит оперативные доклады ФАС и Минэнерго по ситуации на бирже. Вице-премьер также дал поручение оперативно проверить информацию СМИ о возникшем локальном дефиците топлива на независимых АЗС в отдельных регионах», — сказал И. Джус.
«Надзорные функции регулятора топливного рынка исполняет ФАС, правительство продолжит отслеживать ситуацию на бирже в динамике. Козак рассмотрит оперативные доклады ФАС и Минэнерго по ситуации на бирже. Вице-премьер также дал поручение оперативно проверить информацию СМИ о возникшем локальном дефиците топлива на независимых АЗС в отдельных регионах», — сказал И. Джус.
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