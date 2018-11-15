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ММК инвестирует 57 млн рублей в программу по озеленению Магнитогорска

УрБК, Магнитогорск, 15.11.2018. Магнитогорский металлургический комбинат совместно с администрацией Магнитогорска реализует масштабную программу по озеленению города. Инвестиции в проект составят 57 млн руб.



Как сообщает Управление информации и общественных связей ПАО «ММК», за шесть лет планируется высадить 10,5 тыс. саженцев деревьев и кустарников.



Программа по озеленению территории города Магнитогорска за счет средств ПАО «ММК в 2018-2023 годах» разработана в текущем году и утверждена генеральным директором предприятия Павлом Шиляевым и главой Магнитогорска Сергеем Бердниковым.



Уже сейчас ММК участвует в озеленении парка у Вечного огня, где этой осенью высажено 75 сибирских елей, 25 лиственниц, 90 берез, 35 остролистных кленов и 100 рябин. В ноябре на территории социальных объектов города планируется высадить 300 лип, 100 берез, 100 рябин и 200 сибирских елей. Еще 500 елей будет высажено на улично-дорожной сети города.



Работы по посадке выполняются специализированной организацией из Екатеринбурга, саженцы приобретаются в питомниках Казани и Перми. В течение года за саженцами гарантированно будет осуществляться уход и полив, а при необходимости и замена посадочного материала. Кроме того, полив зеленых насаждений за счет средств ПАО «ММК» будет выполняться еще в течение двух лет (дополнительно к гарантийному периоду).



«Вопросы озеленения территории Магнитогорского металлургического комбината и городских территорий всегда находились под самым пристальным вниманием руководства ММК. В 2017 году компания инициировала масштабную программу по озеленению территорий образовательных учреждений Магнитки, получившую название «Тысяча деревьев — детям». Программа является неотъемлемой частью общей стратегической инициативы ММК «Чистый город», которая предполагает снижение к 2025 году уровня загрязнения атмосферы Магнитогорска до значений, соответствующих понятию «благоприятная окружающая среда», - отметили в Управлении информации и общественных связей.



В реальности по итогам 2017 года при поддержке ММК было высажено значительно больше деревьев, чем указанная в названии программы тысяча: на территории 77 школ и детских садов высадили 1 тыс. саженцев ясеня и клена, а в южных микрорайонах города – 460 сибирских елей. Весной 2018 года работа по озеленению города продолжилась: в рамках акции «1 тыс. 500 деревьев — городу» на территории школ и детских садов было высажено 300 саженцев остролистного клена.



Магнитогорский металлургический комбинат традиционно придает первостепенное значение проектам в сфере природоохранной деятельности. Общие инвестиции предприятия в экологию в 2018 году составят около 5,7 млрд руб., что на 36% выше аналогичного показателя прошлого года. Всего же до 2025 года компания намерена вложить в природоохранную деятельность более 38 млрд руб.

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