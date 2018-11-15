Академический поделится инновациями с Германией

Сегодня, 15 ноября Академический район Екатеринбурга посетила делегация участников III общероссийского форума «Города России 2030: цифровое будущее». Среди гостей были представители ряда российских городов, в частности, Москвы, Хабаровска, Кирова, а также эксперт из Кёльна (Германия). В ходе визита они увидели, как в самом молодом районе уральской столицы работают «умные» системы безопасности и диспетчеризации ЖКХ, а также оценили высокотехнологичные решения, внедренные в школе № 23.В управляющей компании «Академический» участников делегации встретил генеральный директор организации Николай Смирнягин. Он рассказал гостям о самом проекте района, а также о том, какие инновационные технические решения позволили на самом современном уровне организовывать управление системой жилищно-коммунального хозяйства на данной территории.«Наша компания была создана в 2009 году в рамках реализации проекта комплексного освоения территории, которую ведет АО «РСГ-Академическое». Проект рассчитан до 2025 года, на сегодня построено 1,5 млн кв. м. жилых помещений, а также социальные объекты, пешеходные зоны и так далее. Задача нашей компании — обеспечение эксплуатации жилья и объектов соцсферы. Мы представим два направления своей деятельности: первое — то, что делается нами в рамках энергоэффективности, применения энергосберегающих технологий, второе — это наша система обеспечения безопасности», — сказал Николай Смирнягин.Специалисты УК «Академический» представили гостям систему диспетчерского контроля энергоресурсов, которая позволяет оперативно реагировать на любые нештатные ситуации, возникающие на теплопунктах, насосных станциях и теплосетях.Затем участники форума «Города России 2030: цифровое будущее» ознакомились с работой ЗАО «Гарант», отвечающего за системы безопасности Академического. Заместитель генерального директора компании Алексей Журавлев продемонстрировал работу камер видеонаблюдения на крышах зданий, в подъездах, подземных паркингах, лифтах жилых домов, а также на общественных пространствах.«Установку видеокамер мы начали производить с заселения первых домов Академического. Сегодня у нас на обслуживании находятся 100 домов, на них установлено более 3 тыс. 130 камер наблюдения, в том числе около 90 высокоскоростных. Мы ведем видеомониторинг всей территории района, что позволило свести к минимуму число правонарушений. Наши жители чувствуют себя в безопасности. Например, они могут с собственного домашнего компьютера наблюдать за гуляющим во дворе ребенком или убедиться в сохранности автомобиля на парковке возле дома», — отметил Алексей Журавлев.Системы диспетчеризации и обеспечения безопасности, реализованные в Академическом, произвели большое впечатление на участников делегации. Как отметил гость из Германии Грегор Гошиняк, этот опыт может быть полезен немецким специалистам.«То, что нам рассказали, было крайне интересно: система, которую здесь, в России, внедрили в части безопасности — это нечто уникальное. В Кёльне, конечно, есть аналоги подобных систем, но они не имеют такого масштаба: по сравнению с Академическим это лишь первые шаги. Я настолько впечатлен тем, что здесь увидел, что хочу, вернувшись домой, посоветовать своим коллегам тоже посетить Екатеринбург, чтобы перенять передовой опыт», — пояснил Грегор Гошиняк.Также гости Академического посетили самый большой образовательный комплекс на среднем Урале — школу № 23. Под руководством и. о. начальника департамента образования администрации уральской столицы Екатерины Сибирцевой и директора учреждения Ольги Михайловой они посмотрели, как с помощью современных технологий можно организовать образовательный процесс для 2 600 детей района.По словам участников форума «Города России 2030: цифровое будущее», опыт системного внедрения в Академическом высокотехнологичных решений может стать примером для других территорий как в нашей стране, так и за рубежом. Также большое значение для развития района имеет заинтересованное отношение и высокая квалификация специалистов, обеспечивающих комфорт его жителей.