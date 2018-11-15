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В Екатеринбурге изъяли нелегальную партию из 262 китайских шуб
15 ноябрь 2018 (16:54)
УрБК, Екатеринбург, 15.11.2018. Сотрудники Уральского таможенного управления изъяли в Екатеринбурге 262 шубы, которые были доставлены из Читы, сообщает пресс-служба ведомства.
На товаре отсутствовали контрольно-идентификационные знаки. Таможенная экспертиза установила, что шубы из натурального меха были произведены в Китае.
Груз изъят и размещен на складе временного хранения. По направленным в Управление Роспотребнадзора по Свердловской области материалам проверки возбуждены дела об административных правонарушениях, которые передадут в суд.
На товаре отсутствовали контрольно-идентификационные знаки. Таможенная экспертиза установила, что шубы из натурального меха были произведены в Китае.
Груз изъят и размещен на складе временного хранения. По направленным в Управление Роспотребнадзора по Свердловской области материалам проверки возбуждены дела об административных правонарушениях, которые передадут в суд.
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