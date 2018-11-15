Статьи
Асфальт укатали в снег
15 ноябрь 2018 (16:08)
Росавтодор выпустил новые рекомендации по дорожному ремонту при неблагоприятных погодных условиях. Согласно документу, подрядчики получили право укладывать асфальт при осадках и минусовой температуре. Однако в федеральном агентстве поставили ряд условий, в результате которых ремонт при дожде и снеге подорожает для подрядчиков. По мнению экспертов, нововведения связаны с регулярной задержкой сроков по ремонту дорог, как это нередко происходит в Екатеринбурге.
Документ под названием «Методические рекомендации по устройству асфальтобетонных покрытий при неблагоприятных погодных условиях» был опубликован на этой неделе на сайте Росавтодора. В числе разработчиков новых нормативов указаны ФГБОУ «Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ)» при участии специалистов ОАО «Новосибирскавтодор», ООО «Стройсервис», АО «Труд».
В одном из разделов напрямую говорится об укладке асфальта во время непогоды.
«При выпадении осадков в виде дождя и снега и при наличии асфальтобетонных и щебеночно-мастичных, в том числе модифицированных смесей под разгрузкой на строительной площадке или в пути, допускается их укладка на предварительно подготовленное основание. Основание рекомендуется заранее обработать, до выпадения осадков, битумной эмульсией или жидким битумом в соответствии с п. 7.2.17 методических рекомендаций», — следует из документа.
В этом же разделе приведено несколько условий, при которых следует остановить работы. В частности, запрещено укладывать асфальт при выпадении осадков более 5 мм и при температуре ниже минус 10 градусов по Цельсию.
Кроме того, при неблагоприятных погодных условиях поверхность дороги должна быть очищена от грязи и подсушена. Основание проезжей части до проведения работ рекомендовано обработать. На месте проведения ремонта, по словам разработчиков, следует организовать подогрев асфальта. Для соблюдения этих предписаний, как следует из самого документа, у подрядчика должна быть дополнительная техника и оборудование.
На первый взгляд, послабления, выпущенные Росавтодором, вызывают неоднозначное отношение. Укладка асфальта в снег и дождь регулярно вызывала нарекания со стороны чиновников и автомобилистов. Например, в начале ноября 2018 года общественник Алексей Беззуб раскритиковал рабочих, которые во время снегопада при минусовой температуре укладывали асфальт на улице Опалихинской в Екатеринбурге.
Впоследствии он показал итоги такого ремонта — дорожное покрытие начало рассыпаться на следующий день. Однако нововведения Росавтодора общественник поддержал.
«На самом деле, речь не идет о том, что федеральное агентство рекомендует укладывать асфальт во время дождя и снега. Имеются в виду случаи, когда подрядчики не успевают в срок сделать дорогу, и дается инструкция, что необходимо сделать для сохранения качества дорожного полотна. По моему мнению, Росавтодор таким образом ухудшает условия работы для тех, кто допускает брак в работе. Агентство лишает их возможностей оправдываться за плохое качество дорог», — пояснил УрБК Алексей Беззуб.
По его оценке, новые правила смогут соблюдать только крупные компании, оснащенные оборудованием для работы в неблагоприятных погодных условиях. В основном это подрядчики, которые выполняют ремонт на федеральных трассах. Однако на территории Екатеринбурга, как полагает Алексей Беззуб, качество дорожного ремонта останется прежним.
«В нашем городе не работают компании, у которых есть соответствующая техника. Существующие подрядчики не могут сделать ровную дорогу даже при хорошей дороге. Администрация города, в свою очередь, платит им, несмотря на брак в работе. У федеральных трасс, к примеру, заказчик предъявляет серьезные требования, и подрядчику необходимо дополнительное оборудование. Иначе ему не заплатят и заставят переделывать», — сказал общественник.
Вместе с тем для Екатеринбурга проблема дорожного ремонта в условиях снегопада и дождя является актуальной с 2014 года. Из года в год выясняется, что подрядчики не успевают привести в порядок некоторые участки в срок — то есть до начала снегопада.
В администрации города, объясняя задержку, ссылались на короткое уральское лето или позднее финансирование. Теперь Росавтодор фактически разрешил ремонтировать дороги до поздней осени. Другой вопрос, пересмотрит ли администрация Екатеринбурга требования к техническому оснащению подрядчиков.
Стоит отметить, что примерно треть горожан (31%) назвали состояние улично-дорожной сети в городе неудовлетворительным. Об этом говорит последнее исследование портала Superjob.ru. Как показал опрос, оценку «отлично» поставили только 2% из числа опрошенных, «хорошее» — 15% респондентов, «удовлетворительное» — 52%. В общем рейтинге крупных российских городов Екатеринбург занимает только 20-е место.
Документ под названием «Методические рекомендации по устройству асфальтобетонных покрытий при неблагоприятных погодных условиях» был опубликован на этой неделе на сайте Росавтодора. В числе разработчиков новых нормативов указаны ФГБОУ «Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ)» при участии специалистов ОАО «Новосибирскавтодор», ООО «Стройсервис», АО «Труд».
В одном из разделов напрямую говорится об укладке асфальта во время непогоды.
«При выпадении осадков в виде дождя и снега и при наличии асфальтобетонных и щебеночно-мастичных, в том числе модифицированных смесей под разгрузкой на строительной площадке или в пути, допускается их укладка на предварительно подготовленное основание. Основание рекомендуется заранее обработать, до выпадения осадков, битумной эмульсией или жидким битумом в соответствии с п. 7.2.17 методических рекомендаций», — следует из документа.
В этом же разделе приведено несколько условий, при которых следует остановить работы. В частности, запрещено укладывать асфальт при выпадении осадков более 5 мм и при температуре ниже минус 10 градусов по Цельсию.
Кроме того, при неблагоприятных погодных условиях поверхность дороги должна быть очищена от грязи и подсушена. Основание проезжей части до проведения работ рекомендовано обработать. На месте проведения ремонта, по словам разработчиков, следует организовать подогрев асфальта. Для соблюдения этих предписаний, как следует из самого документа, у подрядчика должна быть дополнительная техника и оборудование.
На первый взгляд, послабления, выпущенные Росавтодором, вызывают неоднозначное отношение. Укладка асфальта в снег и дождь регулярно вызывала нарекания со стороны чиновников и автомобилистов. Например, в начале ноября 2018 года общественник Алексей Беззуб раскритиковал рабочих, которые во время снегопада при минусовой температуре укладывали асфальт на улице Опалихинской в Екатеринбурге.
Впоследствии он показал итоги такого ремонта — дорожное покрытие начало рассыпаться на следующий день. Однако нововведения Росавтодора общественник поддержал.
«На самом деле, речь не идет о том, что федеральное агентство рекомендует укладывать асфальт во время дождя и снега. Имеются в виду случаи, когда подрядчики не успевают в срок сделать дорогу, и дается инструкция, что необходимо сделать для сохранения качества дорожного полотна. По моему мнению, Росавтодор таким образом ухудшает условия работы для тех, кто допускает брак в работе. Агентство лишает их возможностей оправдываться за плохое качество дорог», — пояснил УрБК Алексей Беззуб.
По его оценке, новые правила смогут соблюдать только крупные компании, оснащенные оборудованием для работы в неблагоприятных погодных условиях. В основном это подрядчики, которые выполняют ремонт на федеральных трассах. Однако на территории Екатеринбурга, как полагает Алексей Беззуб, качество дорожного ремонта останется прежним.
«В нашем городе не работают компании, у которых есть соответствующая техника. Существующие подрядчики не могут сделать ровную дорогу даже при хорошей дороге. Администрация города, в свою очередь, платит им, несмотря на брак в работе. У федеральных трасс, к примеру, заказчик предъявляет серьезные требования, и подрядчику необходимо дополнительное оборудование. Иначе ему не заплатят и заставят переделывать», — сказал общественник.
Вместе с тем для Екатеринбурга проблема дорожного ремонта в условиях снегопада и дождя является актуальной с 2014 года. Из года в год выясняется, что подрядчики не успевают привести в порядок некоторые участки в срок — то есть до начала снегопада.
В администрации города, объясняя задержку, ссылались на короткое уральское лето или позднее финансирование. Теперь Росавтодор фактически разрешил ремонтировать дороги до поздней осени. Другой вопрос, пересмотрит ли администрация Екатеринбурга требования к техническому оснащению подрядчиков.
Стоит отметить, что примерно треть горожан (31%) назвали состояние улично-дорожной сети в городе неудовлетворительным. Об этом говорит последнее исследование портала Superjob.ru. Как показал опрос, оценку «отлично» поставили только 2% из числа опрошенных, «хорошее» — 15% респондентов, «удовлетворительное» — 52%. В общем рейтинге крупных российских городов Екатеринбург занимает только 20-е место.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Дорожным службам теперь не запрещено укладывать асфальт в дождь и снегопад
- Тройной контроль
- Дорожных ремонтников Екатеринбурга обяжут установить видеорегистраторы на асфальтоукладчики
- И в дождь, и в снег: ремонт дорог в Екатеринбурге все еще не закончен
- И в дождь, и в снег: ремонт дорог в Екатеринбурге продолжается