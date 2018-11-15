Асфальт укатали в снег

Росавтодор выпустил новые рекомендации по дорожному ремонту при неблагоприятных погодных условиях. Согласно документу, подрядчики получили право укладывать асфальт при осадках и минусовой температуре. Однако в федеральном агентстве поставили ряд условий, в результате которых ремонт при дожде и снеге подорожает для подрядчиков. По мнению экспертов, нововведения связаны с регулярной задержкой сроков по ремонту дорог, как это нередко происходит в Екатеринбурге.Документ под названием «Методические рекомендации по устройству асфальтобетонных покрытий при неблагоприятных погодных условиях» был опубликован на этой неделе на сайте Росавтодора. В числе разработчиков новых нормативов указаны ФГБОУ «Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ)» при участии специалистов ОАО «Новосибирскавтодор», ООО «Стройсервис», АО «Труд».В одном из разделов напрямую говорится об укладке асфальта во время непогоды.«При выпадении осадков в виде дождя и снега и при наличии асфальтобетонных и щебеночно-мастичных, в том числе модифицированных смесей под разгрузкой на строительной площадке или в пути, допускается их укладка на предварительно подготовленное основание. Основание рекомендуется заранее обработать, до выпадения осадков, битумной эмульсией или жидким битумом в соответствии с п. 7.2.17 методических рекомендаций», — следует из документа.В этом же разделе приведено несколько условий, при которых следует остановить работы. В частности, запрещено укладывать асфальт при выпадении осадков более 5 мм и при температуре ниже минус 10 градусов по Цельсию.Кроме того, при неблагоприятных погодных условиях поверхность дороги должна быть очищена от грязи и подсушена. Основание проезжей части до проведения работ рекомендовано обработать. На месте проведения ремонта, по словам разработчиков, следует организовать подогрев асфальта. Для соблюдения этих предписаний, как следует из самого документа, у подрядчика должна быть дополнительная техника и оборудование.На первый взгляд, послабления, выпущенные Росавтодором, вызывают неоднозначное отношение. Укладка асфальта в снег и дождь регулярно вызывала нарекания со стороны чиновников и автомобилистов. Например, в начале ноября 2018 года общественник Алексей Беззуб раскритиковал рабочих, которые во время снегопада при минусовой температуре укладывали асфальт на улице Опалихинской в Екатеринбурге.Впоследствии он показал итоги такого ремонта — дорожное покрытие начало рассыпаться на следующий день. Однако нововведения Росавтодора общественник поддержал.«На самом деле, речь не идет о том, что федеральное агентство рекомендует укладывать асфальт во время дождя и снега. Имеются в виду случаи, когда подрядчики не успевают в срок сделать дорогу, и дается инструкция, что необходимо сделать для сохранения качества дорожного полотна. По моему мнению, Росавтодор таким образом ухудшает условия работы для тех, кто допускает брак в работе. Агентство лишает их возможностей оправдываться за плохое качество дорог», — пояснил УрБК Алексей Беззуб.По его оценке, новые правила смогут соблюдать только крупные компании, оснащенные оборудованием для работы в неблагоприятных погодных условиях. В основном это подрядчики, которые выполняют ремонт на федеральных трассах. Однако на территории Екатеринбурга, как полагает Алексей Беззуб, качество дорожного ремонта останется прежним.«В нашем городе не работают компании, у которых есть соответствующая техника. Существующие подрядчики не могут сделать ровную дорогу даже при хорошей дороге. Администрация города, в свою очередь, платит им, несмотря на брак в работе. У федеральных трасс, к примеру, заказчик предъявляет серьезные требования, и подрядчику необходимо дополнительное оборудование. Иначе ему не заплатят и заставят переделывать», — сказал общественник.Вместе с тем для Екатеринбурга проблема дорожного ремонта в условиях снегопада и дождя является актуальной с 2014 года. Из года в год выясняется, что подрядчики не успевают привести в порядок некоторые участки в срок — то есть до начала снегопада.В администрации города, объясняя задержку, ссылались на короткое уральское лето или позднее финансирование. Теперь Росавтодор фактически разрешил ремонтировать дороги до поздней осени. Другой вопрос, пересмотрит ли администрация Екатеринбурга требования к техническому оснащению подрядчиков.Стоит отметить, что примерно треть горожан (31%) назвали состояние улично-дорожной сети в городе неудовлетворительным. Об этом говорит последнее исследование портала Superjob.ru. Как показал опрос, оценку «отлично» поставили только 2% из числа опрошенных, «хорошее» — 15% респондентов, «удовлетворительное» — 52%. В общем рейтинге крупных российских городов Екатеринбург занимает только 20-е место.