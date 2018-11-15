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Госдума приняла перераспределение акцизов на крепкий алкоголь и нефтепродукты

УрБК, Москва, 15.11.2018. Госдума приняла в третьем чтении поправки в Бюджетный кодекс, по которым 80% поступлений по акцизам на крепкий алкоголь должны передаваться регионам, сообщается на сайте нижней палаты парламента. Кроме того, поправки предусматривают доведение нормы перечисления акцизов от нефтепродуктов в региональные бюджеты до 100%.



В настоящее время только 50% акцизов на алкогольную продукцию крепостью свыше 9% попадают в региональные бюджеты. Эту норму решено повысить, чтобы компенсировать выпадающие доходы регионов из-за отмены налога на движимое имущество для организаций с 2019 года. Перераспределение акциза позволит региональным бюджетам получить дополнительно 58,9 млрд руб. в 2019 году. К 2024 году дополнительные поступления вырастут до 75,3 млрд руб.



Акцизы от нефтепродуктов в региональные бюджеты вырастут до 66,6% в 2020 году, до 74,9% в 2021 году, до 83,3% в 2022 году и до 91,6% в 2023 году. С 1 января 2024 году норматив будет закреплен на уровне 100%. В 2019 году дополнительные поступления в региональные бюджеты ожидаются на уровне 57 млрд руб., к 2024 году — 355 млрд руб.

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