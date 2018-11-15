Кризис

Банки РФ за 10 месяцев 2018 года получили прибыль в 1,5 трлн рублей

Банки РФ за 10 месяцев 2018 года получили прибыль в 1,5 трлн руб. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на заявление зампреда Банка России Ольгу Полякову.



«Кредитные организации завершают работу за 10 месяцев этого года с финансовым результатом — прибыль 1,5 трлн руб.», — сообщила Ольга Полякова, выступая на ежегодной встрече регулятора с банкирами, организуемой Ассоциацией российских банков (АРБ).



По ее словам, большее количество кредитных организаций работает с положительным финансовым результатом, что составляет около 71% от действующих на сегодняшний день банков.

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