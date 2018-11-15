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Межмуниципальной кооперации мешает отсутствие законодательной базы

УрБК, Екатеринбург, 15.11.2018. Межмуниципальная кооперация в регионах не развивается потому, что в законодательстве нет необходимых инструментов для этого. Согласно бюджетному кодексу, два муниципалитета не могут создать совместную организацию и совместно её потом финансировать, рассказала в ходе пресс-конференции в Екатеринбурге вице-президент Центра стратегических разработок Наталья Трунова.



«Мы сейчас разработали законопроект, который часть этих проблем решает. Он описывает четкие механизмы такого взаимодействия, в частности, с точки зрения финансов и управления», — отметила Наталья Трунова.



По ее словам, дополнительным негативным фактором является то, что для института сити-менеджеров нет перспектив развития, поскольку для их работы не сформированы условия.



«Если бы у нас, как во многих европейских городах, приходил на должность сити-менеджера человек, который, например, обещал бы наполнить бюджет в два раза, и абсолютно честно говорил, что получит за это определённый процент, у нас бы совершенно по-другому выглядело бы качество городского управления. Без всяких откатов. Даже при текущем ужасающем распределении бюджетов нашлись бы возможности. Но сейчас, как только вы сработали в плюс, у вас все забирают», — отметила Наталья Трунова.

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