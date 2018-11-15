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Средний размер лимитов по кредитным картам в Свердловской области вырос на 10,6%
15 ноябрь 2018 (14:33)
УрБК, Москва, 15.11.2018. Свердловская область заняла 15 место в динамике среднего размера лимита по кредитным картам в регионах РФ в III квартале 2018 года.
По данным исследования, проведенного Национальным бюро кредитных историй, в сравнении со II кварталом 2018 года, где средний размер лимита по кредитным картам жителей Свердловской области составил 46 тыс. 011 руб., в III квартале 2018 года он увеличился на 10,6%, до 50 тыс. 885 руб.
Средний размер лимитов по кредитным картам в России вырос на 5,3% по сравнению со II кварталом 2018 года и составил 48,2 тыс. руб. В III квартале он составил 48,2 тыс. руб., увеличившись на 5,3% по сравнению со II кварталом (45,8 тыс. руб.).
По данным исследования, проведенного Национальным бюро кредитных историй, в сравнении со II кварталом 2018 года, где средний размер лимита по кредитным картам жителей Свердловской области составил 46 тыс. 011 руб., в III квартале 2018 года он увеличился на 10,6%, до 50 тыс. 885 руб.
Средний размер лимитов по кредитным картам в России вырос на 5,3% по сравнению со II кварталом 2018 года и составил 48,2 тыс. руб. В III квартале он составил 48,2 тыс. руб., увеличившись на 5,3% по сравнению со II кварталом (45,8 тыс. руб.).
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