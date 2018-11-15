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Более 30% жителей Екатеринбурга недовольны качеством дорог
15 ноябрь 2018 (14:13)
УрБК, Екатеринбург, 15.11.2018. Качеством дорог в Екатеринбурге недовольны 31% горожан. Об этом говорится в рейтинге качества дорог, составленном порталом Superjob.ru.
Согласно исследованию, примерно треть респондентов, опрошенных порталом, назвали состояние улично-дорожной сети в городе неудовлетворительным. Оценку «отлично» поставили только 2% из числа опрошенных, «хорошее» — 15% респондентов, удовлетворительное — 52%.
По итогам опроса Екатеринбург занял в общем рейтинге 20-е место, набрав 2,88 балла.
Первое место в списке заняла Тюмень, где 40% состояние дорог на «отлично» оценили 40% респондентов, «хорошо» — 47% из общего числа опрошенных. Далее следуют Набережные Челны и Москва.
Размер выборки составляет по 1 тыс. респондентов из Москвы и Санкт-Петербурга и по 500 респондентов из других городов.
Согласно исследованию, примерно треть респондентов, опрошенных порталом, назвали состояние улично-дорожной сети в городе неудовлетворительным. Оценку «отлично» поставили только 2% из числа опрошенных, «хорошее» — 15% респондентов, удовлетворительное — 52%.
По итогам опроса Екатеринбург занял в общем рейтинге 20-е место, набрав 2,88 балла.
Первое место в списке заняла Тюмень, где 40% состояние дорог на «отлично» оценили 40% респондентов, «хорошо» — 47% из общего числа опрошенных. Далее следуют Набережные Челны и Москва.
Размер выборки составляет по 1 тыс. респондентов из Москвы и Санкт-Петербурга и по 500 респондентов из других городов.
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