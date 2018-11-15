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Федеральная антимонопольная служба подверглась атаке хакеров

УрБК, Москва, 15.11.2018. Федеральная антимонопольная служба России сообщила о хакерской атаке на свои ресурсы. Как сообщает «Прайм» со ссылкой на пресс-службу организации, вирус ворует служебные логины и пароли.



«Это была полноценная хакерская атака. Началось с массовой рассылки на адреса ФАС вируса, который ворует служебные логины и пароли. Параллельно шла атака на наши информационные ресурсы, возможно, с целью взлома. Служба информационной безопасности отреагировала оперативно, пострадавших пока нет», — говорится в сообщении.



Как уточнили в ФАС, атака началась вчера, 14 ноября.

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