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Житель Екатеринбурга осужден за хищение 37 тыс. рублей из касс магазинов Березовского

УрБК, Екатеринбург, 15.11.2018. Мировой судья судебного участка № 4 Березовского судебного района вынес приговор по уголовному в отношении 36-летнего неработающего жителя Екатеринбурга Ильи Мартазина. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, с мая по июнь 2018 года Мартазин заходил в магазины г. Березовского, где просил у продавцов-кассиров пачки денежных купюр номиналом 1 тыс. руб. Мартазин говорил, что он играет в игру: ему требуются купюры определенных серий и номеров, в связи с чем он хочет обменять имеющиеся у него при себе купюры, не подходящие ему по номерам и сериям, на другие, которые и надеется найти в магазинах.



После того, как кассиры передавали ему пачки с тысячными купюрами, он делал вид, что просматривает их в целях поиска определенных серий и номеров, а сам в это же время подгибал часть купюр и прятал их. Из каждой пачки Мартазину удавалось похитить по 7-13 тыс. руб. Всего доказано четыре эпизода хищения подсудимым денежных средств на общую сумму 37 тыс. руб.



Суд приговорил Илью Мартазина к наказанию в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

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