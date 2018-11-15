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Росприроднадзор выявил нарушения природоохранных требований на заводе УГМК во Владикавказе

УрБК, Москва, 15.11.2018. Завод «Электроцинк» во Владикавказе, временно остановленный после пожара в одном из цехов, систематически нарушал требования природоохранного законодательства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию Росприроднадзора.



После пожара в цехе электролиза «Электроцинка» 21 октября в Северной Осетии был поднят вопрос о закрытии опасного производства в связи с возможным ухудшением экологической обстановки. Парламент республики в ответ на просьбы жителей обратился к федеральным властям и Уральской горно-металлургической компании (УГМК), в состав которой входит завод, с просьбой закрыть предприятие. На предприятии, напротив, заявляли о соблюдении норм и отмечали, что решение о его судьбе будет приниматься после завершения работы комиссии.



«Как показали проверки, проведенные в период с 2016 по 2018 годы, у ОАО «Электроцинк» имеется ряд систематических нарушений природоохранных требований, в частности, в области охраны атмосферного воздуха, а также в области обращения с отходами производства и потребления, которые при проведении проверок фиксируют сотрудники Росприроднадзора. Это говорит о недостаточной добросовестности предприятия в части исполнения указанных требований природоохранного законодательства», — говорится в ответе ведомства на официальный запрос ТАСС.



По результатам последней проверки, проведенной на предприятии в марте-мае 2018 года, было возбуждено 24 административных дела.



«Должностные лица привлечены к административной ответственности, общая сумма штрафов составила 1 млн 726 тыс. руб.», — пояснили в Росприроднадзоре.

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