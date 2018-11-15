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Главой администрации Орджоникидзевского района Екатеринбурга назначен Роман Кравченко

15 ноябрь 2018 (12:00)

УрБК, Екатеринбург, 15.11.2018. Главой администрации Орджоникидзевского района Екатеринбурга назначен Александр Кравченко. Соответствующее решение принял глава города Александр Высокинский.

Изменения в структуре районной администрации отображены на официальном портале горадминистрации.

Ранее Роман Кравченко возглавлял отдел полиции № 8. Предыдущий глава администрации Орджоникидзевского района Вячеслав Трапезников был уволен 2 октября 2018 года.

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