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ММК обменялся с коллегами опытом в области промбезопасности

УрБК, Магнитогорск, 15.11.2018. На базе Магнитогорского металлургического комбината (ММК) состоялся первый отраслевой конгресс «Безопасность труда и экология на металлургических предприятиях». Инициатором проведения мероприятия, проходившего с 12 по 14 ноября, выступило ПАО «ММК».



«Цель отраслевой встречи — обмен опытом по организации работ, направленных на улучшение условий труда работников и повышение эффективности экологических программ. В Магнитку приехали представители ведущих металлургических компаний страны из числа ответственных за промышленную безопасность и экологию. На конгрессе были представлены Новолипецкий металлургический комбинат, Объединенная металлургическая компания, Челябинский трубопрокатный завод, Управляющая компания «Металлоинвест», УК «Мечел-Сталь» и другие компании, в числе которых и входящие в Группу ПАО «ММК» ООО «ММК-Уголь» и ООО «ММК-ЛМЗ», - сообщает Управление информации и общественных связей ПАО «ММК».



Первый день конгресса проходил в санатории «Юбилейный» ПАО «ММК». Выступая на пленарном заседании, директор ПАО «ММК» по охране труда, промышленной безопасности и экологии Григорий Щуров отметил, что этот конгресс стал первым шагом по обмену опытом в сфере промбезопасности и экологии, который позволит познакомиться с лучшими практиками отрасли.



«Экология и охрана труда — это вещи, где мы точно не конкурируем, а должны быть вместе, вырабатывать общую стратегию», — подчеркнул Григорий Щуров.



Затем работа конгресса продолжилась в секциях, где участники представляли доклады и презентации, обменивались мнениями и опытом. Представил свои наработки в сфере промбезопасности и экологии и Магнитогорский металлургический комбинат, где этим вопросам традиционно уделяется самое пристальное внимание. Только на текущий год на комбинате запланированы 172 мероприятия по охране труда на сумму 300 млн руб., включая улучшение условий труда работников, проекты, направленные на мотивацию безопасного труда, исключение возможности травмирования на производстве. Еще более масштабны экологические программы, реализуемые Магниткой. Здесь и мероприятия по снижению негативного воздействия на атмосферный воздух, и мероприятия по водоохране, и целенаправленная работа по переработке отходов производства и рекультивации нарушенных земель. Общая сумма инвестиций ПАО «ММК» в природоохранную деятельность в 2018 году составит около 5,7 млрд руб.



Второй день трехдневного мероприятия был посвящен знакомству участников конгресса с объектами Магнитогорского металлургического комбината. Гости ознакомились с реализацией масштабного проекта по реконструкции системы водоснабжения, осмотрели строительство аглофабрики № 5, посетили лабораторию охраны окружающей среды и ознакомились с ходом рекультивации Западного карьера горы Магнитной. Особое место в программе заняло посещение «Школы безопасности» — уникального испытательного полигона для отработки навыков безопасной работы, созданного на ММК в конце прошлого года. Здесь отрабатываются навыки работы в газовой среде, оказания первой помощи пострадавшему, тушения пожаров, основы высотных работ. Подобный учебно-тренировочный полигон соответствует лучшим мировым практикам и во многом не имеет аналогов в регионе и в стране.



В завершение мероприятия его участники подвели итоги, обменялись мнениями и выработали рекомендации по итогам конгресса по дальнейшем улучшению работы в сферах экологии и промышленной безопасности.

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