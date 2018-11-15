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Средняя цена на вторичном рынке жилья в Екатеринбурге с начала 2018 года выросла на 4,3%
15 ноябрь 2018 (11:07)
УрБК, Екатеринбург, 15.11.2018. Средняя цена на объекты вторичного рынка жилья в Екатеринбурге с начала 2018 года возросла на 4,3%, говорится в материалах «Уральской палаты недвижимости».
Число выставляемых на продажу объектов с начала 2018 года сократилось на 14,6% до 7 тыс. 810 квартир. Вместе с тем на 1,5% выросло количество объектов в пригороде — до 690. Средние сроки экспозиции объектов остаются без изменений и составляют 3,5 месяца.
«Среди различных территорий наблюдаем только ценовой прирост. Незначительно выросли в цене квартиры четвертого пояса — на 0,2%. Теперь объекты в отдаленных районах приобретают по 49 тыс. 995 руб./кв. м. Объекты первого пояса подорожали на 0,4% за четыре недели. Сегодня квадратный метр в районах, приближенных к центру, стоит 75 тыс. 639 руб.», — говорится в отчете.
Заметнее всего изменились цены в третьем поясе. Здесь квартиры подорожали на 4,6% до 57 тыс. 870 руб./кв. м.
Число выставляемых на продажу объектов с начала 2018 года сократилось на 14,6% до 7 тыс. 810 квартир. Вместе с тем на 1,5% выросло количество объектов в пригороде — до 690. Средние сроки экспозиции объектов остаются без изменений и составляют 3,5 месяца.
«Среди различных территорий наблюдаем только ценовой прирост. Незначительно выросли в цене квартиры четвертого пояса — на 0,2%. Теперь объекты в отдаленных районах приобретают по 49 тыс. 995 руб./кв. м. Объекты первого пояса подорожали на 0,4% за четыре недели. Сегодня квадратный метр в районах, приближенных к центру, стоит 75 тыс. 639 руб.», — говорится в отчете.
Заметнее всего изменились цены в третьем поясе. Здесь квартиры подорожали на 4,6% до 57 тыс. 870 руб./кв. м.
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