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«Уральские авиалинии» увеличили частоту полетов из Хабаровска в Екатеринбург

15 ноябрь 2018 (10:46)

УрБК, Екатеринбург, 15.11.2018. Авиакомпания «Уральские авиалинии» начала выполнять прямой рейс Хабаровск — Екатеринбург трижды в неделю: по понедельникам, четвергам и субботам. Обратный рейс — по средам, пятницам и воскресеньям.

Как сообщает пресс-служба авиакомпании, в летнем расписании данный рейс без пересадки выполнялся только по четвергам.

Стоимость прямого перелета по маршруту Хабаровск — Екатеринбург — Хабаровск составляет от 27 тыс. 626 руб. туда-обратно. Билеты уже в продаже на www.uralairlines.com, в мобильном приложении Ural Airlines, по телефону call-центра авиакомпании: 8-800-7700-262, а также в авиакассах.

Отдельным категориям граждан доступны авиабилеты по субсидированным тарифам — от 6 тыс. 200 руб. в одну сторону. Приобрести льготные авиабилеты можно на вылеты до 31 декабря 2018 года только в кассах «Уральских авиалиний» при предъявлении документов, подтверждающих право на субсидию.

«Жители Хабаровска могут расширить карту путешествий и воспользоваться хорошими стыковками в аэропорту Кольцово города Екатеринбурга и отправиться дальше в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Симферополь, Краснодар, Минеральные Воды, Баку, Ташкент, Тбилиси, Ош и другие», — говорится в сообщении.

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