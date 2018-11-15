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Председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников награжден орденом Александра Невского
15 ноябрь 2018 (10:03)
УрБК, Магнитогорск, 15.11.2018. Председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников награжден орденом Александра Невского. Соответствующий указ 13 ноября 2018 года подписал президент РФ Владимир Путин, сообщает Управление информации и общественных связей ПАО «ММК».
«За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу», — говорится в документе, размещенном на сайте Кремля.
Уроженец Магнитогорска Челябинской области Виктор Рашников 13 октября 2018 года отметил 70-летие. Его трудовой стаж на ММК превышает полвека — он работает на Магнитогорском металлургическом комбинате с 1967 года.
Виктор Рашников — доктор технических наук, член бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей, почетный гражданин Челябинской области и города Магнитогорска — возглавляет Союз промышленников и предпринимателей Челябинской области, является председателем попечительского совета Благотворительного фонда «Металлург» и президентом хоккейного клуба «Металлург».
«За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу», — говорится в документе, размещенном на сайте Кремля.
Уроженец Магнитогорска Челябинской области Виктор Рашников 13 октября 2018 года отметил 70-летие. Его трудовой стаж на ММК превышает полвека — он работает на Магнитогорском металлургическом комбинате с 1967 года.
Виктор Рашников — доктор технических наук, член бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей, почетный гражданин Челябинской области и города Магнитогорска — возглавляет Союз промышленников и предпринимателей Челябинской области, является председателем попечительского совета Благотворительного фонда «Металлург» и президентом хоккейного клуба «Металлург».
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