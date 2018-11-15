Новости дня

Председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников награжден орденом Александра Невского

УрБК, Магнитогорск, 15.11.2018. Председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников награжден орденом Александра Невского. Соответствующий указ 13 ноября 2018 года подписал президент РФ Владимир Путин, сообщает Управление информации и общественных связей ПАО «ММК».



«За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу», — говорится в документе, размещенном на сайте Кремля.



Уроженец Магнитогорска Челябинской области Виктор Рашников 13 октября 2018 года отметил 70-летие. Его трудовой стаж на ММК превышает полвека — он работает на Магнитогорском металлургическом комбинате с 1967 года.



Виктор Рашников — доктор технических наук, член бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей, почетный гражданин Челябинской области и города Магнитогорска — возглавляет Союз промышленников и предпринимателей Челябинской области, является председателем попечительского совета Благотворительного фонда «Металлург» и президентом хоккейного клуба «Металлург».

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: