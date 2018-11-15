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Более 40% потребителей в РФ покупают контрафакт из экономии

УрБК, Москва, 15.11.2018. Более 40% потребителей покупают контрафактные товары, руководствуясь исключительно соображениями экономии и предложенной низкой ценой. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление замглавы Минпромторга Виктора Евтухова.



«В этом году мы провели исследование потребительских предпочтений: 42% граждан разных возрастов и уровня доходов покупают контрафакт только из-за его низкой цены», — заявил Виктор Евтухов на пресс-конференции в Москве.



По данным Минпромторга, чаще всего приобретаются нелегальные товары легкой промышленности (23%), продукты питания (21%) и фармацевтические препараты (10%).



«Зачастую потребители, к сожалению, делают свой выбор, не всегда задумываясь о качестве тех товаров, тех продуктов, которые они покупают, особенно если продукция предлагается по низким ценам, по ценам ниже, чем она на самом деле должна стоить. И, к сожалению, не всегда потребитель понимает, что он приобретает, что ему предлагают, кто это произвел, в каких условиях это произведено, соблюдены ли требования технических регламентов по безопасности — как минимум базовые», — отметил Виктор Евтухов.



Покупая продукцию под известными брендами, потребитель также не всегда может отличить, выпущена ли она официальным правообладателем или ее просто скопировали, добавил он.

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