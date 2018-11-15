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Суд рассмотрит иск о банкротстве компании «СМУ № 5» в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 15.11.2018. Арбитражный суд Свердловской области рассмотрит заявление о признании ООО «Строительно-монтажное управление № 5» (г. Екатеринбург) несостоятельным (банкротом). Об этом сообщается в материалах арбитража.



Соответствующий документ поступил в суд 13 ноября 2018 года. Заявителем по делу выступает ООО «Уральское дорожно-строительное управление», сумма исковых требований составляет 2 млн 326 тыс. руб.



Отметим, ООО «СМУ № 5» зарегистрировано в 2014 году, основной вид деятельности компании — строительство жилых и нежилых зданий. Согласно открытым данным, учредителем организации является один из старейших застройщиков Екатеринбурга, ЗАО «СМУ № 5», участвовавший в возведении таких объектов, как Атриум Палас Отель, Уральский банк Сбербанка России, отель Hyatt Regency Ekaterinburg.

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