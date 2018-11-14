Новости дня

Доменный цех ЕВРАЗ НТМК перешел на более экономичную и экологичную технологию производства

УрБК, Нижний Тагил, 14.11.2018. На доменных печах ЕВРАЗ НТМК установили систему, которая позволяет использовать горячий дым воздухонагревателей для нагрева доменного газа. Она позволяет нагревать доменный газ до температуры 110 градусов без применения дополнительных тепловых ресурсов, сообщает управление по связям с общественностью ЕВРАЗа.



Инвестиции в строительство новой системы составили более 240 млн руб. Техническое решение поможет снизить расход природного и доменного газов.



Поскольку образующиеся при сжигании газы не выбрасываются в атмосферу, а становятся дополнительным источником тепла, новая технология дает не только экономический, но и экологический эффект.



Также новая установка позволяет увеличить стойкость огнеупоров, так как превращает влагу, содержащуюся в доменном газе, в пар.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: