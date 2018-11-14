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Завод РТИ за 9 месяцев 2018 года снизил чистую прибыль в 17,6 раза

УрБК, Екатеринбург, 14.11.2018. «Уральский завод резиновых технических изделий» (РТИ) за девять месяцев 2018 года снизил чистую прибыль по РСБУ в 17,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные отчетности компании за III квартал 2018 года.



Чистая прибыль в январе-сентябре 2018 года составила 638 тыс. руб. Выручка предприятия — 1,2 млрд руб., что на 1,6% меньше показателя первых девяти месяцев 2017 года. Кроме того, в отчете отмечается, что завод РТИ в этом году увеличил объемы реализованной продукции на 5,6%.



Как поясняется в отчете, в третьем квартале 2018 года «сохраняется тенденция роста цен на каучуки». В числе рисков эксперты завода в первую очередь упоминают отраслевые и страновые, которые могут привести к росту цен на сырье и поставят под удар конкурентоспособность продукции РТИ.



«Дальнейшее повышение поставщиками цен на сырье приведет к росту цен на продукцию «Уральского завода РТИ», что соответственно уменьшит ее конкурентоспособность, отразится на финансовых показателях деятельности и исполнении обязательств по ценным бумагам», — указано в отчете предприятия.

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