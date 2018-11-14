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На Урале более 50 тыс. «умных» аппаратов работают под управлением sim-карт «МегаФона»

УрБК, Екатеринбург, 14.11.2018. Под управлением sim-карт «МегаФона» в городах Урала работают свыше полсотни тысяч умных аппаратов, подключенных к «M2M-мониторингу». Об этом сообщает пресс-служба оператора связи.



«Датчики, счетчики, банкоматы, производственную технику и терминалы все чаще переводят на удаленное управление. С начала 2018 года на Урале стало в два раза больше компаний и бизнесменов, которые контролируют работу оборудования в онлайн-режиме с помощью M2M-мониторинга (от англ. machine-to-machine). Общее количество таких IoT-устройств стало сравнимо с численностью населения самого большого острова в мире — Гренландии», — рассказали в пресс-службе.



Технология обмена информацией между оборудованием по мобильной сети становится все более популярной. За год число машин, умеющих автоматически передавать данные, выросло еще на 143%.



Чаще всего умные аппараты под управлением sim-карт «МегаФона» используют для контроля техники в нефтегазодобывающей отрасли, логистике, безопасности, а также в банковской сфере. Лидером по онлайн-контролю оборудования признана Челябинская область, на втором месте — Свердловская область, на третьем — ХМАО-Югра. В топ-5 IoT-продвинутых регионов также вошли Пермский край и Тюменская область.



«Наша услуга «M2M-мониторинг» помогает бизнесу на расстоянии контролировать работоспособность оборудования, дистанционно управлять пулом sim-карт, например, если речь идет о сети банкоматов или терминалов. В web-интерфейсе можно вести онлайн-диагностику, а также получать оперативные данные о работоспособности оборудования и предотвращать внештатные ситуации», — рассказала директор по развитию корпоративного бизнеса «МегаФона» на Урале Инна Смирнова.



При подключении услуги «М2М-Мониторинг» бесплатно действует тестовый период в течение 7 календарных дней. Для устройств, работающих в технологии IoT, «МегаФон» первым из операторов предложил тариф «Интернет вещей». В тарифе предусмотрена выделенная APN-сеть, которая гарантирует сохранность и безопасность передаваемой с устройств информации, и доступ к платформе «M2M-мониторинг». С ее помощью независимо от местонахождения клиенты смогут управлять сетью IoT-устройств и не задумываться о стоимости или перерасходе IoT/M2M-трафика.



Отметим, что согласно исследованию независимого агентства IKS-Consulting, M2M-платформа «МегаФона» в сравнении с другими решениями операторов связи в России показала наилучшие результаты.

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