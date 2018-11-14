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Госдума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2019-2021 годы

УрБК, Москва, 14.11.2018. Госдума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2019-2021 годы. Третье чтение запланировано на 21 ноября, сообщает РИА «Новости».



«За» проголосовало 357 депутатов, «против» — 62, воздержавшихся не было.



Доходы бюджета РФ в 2019 году планируются на уровне 19,969 трлн руб., расходы — 18,037 трлн руб., соответственно профицит составит 1,932 трлн руб. В следующие два года предусматривается постепенный рост доходов и расходов до 20,978 трлн руб. и 20,026 трлн руб. в 2021 году, соответственно. Таким образом, профицит бюджета сократиться с 1,8% ВВП в 2019 году до 0,8% в 2021 году.

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