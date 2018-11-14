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УБРиР повысил доходность по вкладам в рублях и в валюте

УрБК, Екатеринбург, 14.11.2018. С 14 ноября УБРиР повысил доходность в рублях по вкладу «Накопительный» и «Накопительный онлайн» на 0,25 процентных пункта. Теперь физические лица смогут получить дополнительный пассивный доход до 7,5% годовых, такая максимальная ставка возможна при открытии вклада в интернет-банке или мобильном приложении при подключении пакета «Все под контролем», сообщает пресс-служба банка.



Ставки выросли также на вкладах в долларах США «Доходный» и «Доходный онлайн». Максимальная доходность до 3% годовых доступна клиентам, которые открывают вклад онлайн и подключают пакет «Все под контролем».



«Выбор валюты вклада зависит от конкретной цели. Если вы собираетесь совершить покупку в рублях, то для накоплений лучше открывать вклад в национальной валюте. А воспользовавшись интернет-банком, можно не только сберечь свое время, но и получить максимально выгодную ставку по сбережениям. Если же в планах, например, поездка за рубеж, и вы заранее хотите скопить на отпуск, то целесообразно выбирать вклады в валюте. Тогда вы точно заработаете на проценте по вкладу, а в качестве бонуса — получите дополнительный доход от курсовой разницы в случае благоприятной конъюнктуры валютного рынка», — комментирует директор по маркетингу УБРиР Алексей Мерзляков.

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