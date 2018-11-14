Новости дня

Около 600 млн рублей из регионального бюджета получат муниципалитеты Южного Урала для расчетов с поставщиком газа

УрБК, Челябинск, 14.11.2018. Города и районы Челябинской области по распоряжению главы региона Бориса Дубровского получат дополнительное финансирование из регионального бюджета для расчетов с поставщиком газа — компанией «НОВАТЭК-Челябинск». Об этом сообщает Управление пресс-службы и информации правительства Южного Урала.



Б. Дубровский поручил министерству финансов Челябинской области найти возможность и направить городам и районам области, которые имеют задолженность перед поставщиком газа, средства.



«Деньги из областного бюджета будут распределены между муниципалитетами, так мы исключим возможность срыва подачи тепла населению и объектам социальной сферы. Люди не могут остаться без тепла и электричества. Еще раз акцентирую: никто не снимает ответственности с глав территорий, им нужно активизировать работу по снижению задолженности перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов», — подчеркнул Б. Дубровский.



По решению губернатора Челябинской области более 322 млн руб. территории получат в виде дотаций. Еще свыше 277 млн руб. из областной казны городам и районам будут выделены в виде бюджетных кредитов под льготную процентную ставку (0,1% годовых).



Ранее на областном совещании Б. Дубровский поручил главам муниципалитетов активизировать работу по снижению задолженности перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов. Задолженность за газ перед ООО «НОВАТЭК-Челябинск» сегодня составляет 1,6 млрд руб. (в прошлом году за тот же период — 1 млрд руб). Долг за транспортировку газа перед АО «Газпром газораспределение Челябинск» достиг 198,5 млн руб. (в прошлом году на аналогичную дату — 170 млн руб.).

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: