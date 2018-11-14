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Банк России прогнозирует всплеск инфляции в I квартале 2019 года после повышения НДС

УрБК, Москва, 14.11.2018. Подстройка под повышение НДС займет два-три месяца, из-за этого в I квартале 2019 года может наблюдаться всплеск инфляции. Об этом сообщает «Интерфакс» на основании интервью директора департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ Алексея Заботкина.



«В I квартале мы будем иметь значительный всплеск инфляции, скорее всего, мы его увидим уже в данных по январю. Наверное, процесс подстройки под НДС растянется на два-три месяца. По нашим оценкам, в I квартале годовая инфляция будет выше 5%. Во II полугодии 2019 года инфляция в годовом выражении не будет в полной мере описывать текущие инфляционные тенденции», — сказал Заботкин.



По его словам, данные по инфляции за I квартал 2019 года будут «замылены» разовыми эффектами, в частности, связанными с налоговыми изменениями.



По его словам, текущая инфляция при существующей конфигурации денежно-кредитной политики вернется к уровням «вблизи 4%» уже во II полугодии 2019 года. «При этом годовая инфляция будет 5-5,5% по итогам 2019 года, и это связано именно с повышением НДС в январе», — отметил он.



Заботкин добавил, что сохраняется неопределенность по поводу краткосрочной траектории инфляции, на которую влияют два основных фактора.



«Во-первых, подстройка продовольственных рынков, где изменяется баланс спроса и предложения после существенного увеличения предложения в предыдущие два года. Второй момент, который еще сложнее оценивать по месяцам, это каким образом реализуется подстройка цен под повышение НДС с начала 2019 года. Какая часть повышения НДС будет отражена в конечных ценах уже до нового года, какая произойдет после», — сказал он. По базовому прогнозу ЦБ, скорее всего, подавляющий вес повышения НДС придется на первый квартал, но неопределенность на счет этого сохраняется.



«Наш прогноз в 3,8-4,2% на текущий год тоже сохраняется. Будет еще один доклад о денежно-кредитной политике 14 декабря, и в нем мы традиционно актуализируем все прогнозы, в том числе и прогноз на этот год», — добавил глава департамента.



Он отметил, что определенный комфорт ЦБ со стороны проинфляционных рисков дают договоренности правительства РФ с нефтяными компаниями по поводу сдерживания роста цен на бензин.



«В последнее время наблюдались некоторые колебания цен на бензин на отдельных региональных рынках, но сейчас, как мы знаем, правительство с нефтяным сектором пришли к консенсусу, который, скорее всего, этот фактор до конца I квартала 2019 года снимет с повестки дня. Это, безусловно, дает нам дополнительный комфорт: один из проинфляционных рисков на этот период отходит на второй план», — подчеркнул Заботкин.



Банк России ожидает ускорения инфляции в 2019 году до 5-5,5%. Вклад НДС в годовую инфляцию оценивается в 1 процентный пункт.

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