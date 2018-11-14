Кризис

В 2019 году тарифы ЖКХ проиндексируют в январе и июле

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об индексации платы за коммунальные услуги в 2019 году в два этапа в связи с планируемым повышением НДС. Об этом говорится в сообщении на сайте российского кабинета министров.



С 1 января 2019 года ставка НДС в России повышается с 18% до 20%. В связи с этим индексация платы граждан за коммунальные услуги с 1 января 2019 года составит 1,7% с учетом повышения НДС, а с 1 июля 2019 года — дополнительно 2,4% к январю 2019 года.



Фактически это означает суммирование индексов такой платы, установленных на 1 января и на 1 июля 2019 года, отмечает кабинет министров.



До сих пор тарифы ЖКХ индексировалась однократно — только с 1 июля, как правило, в среднем на 4%.



«Подписанным постановлением в основы формирования индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги внесены изменения, направленные на то, чтобы индексация платы за коммунальные услуги в 2019 году, несмотря на повышение ставки НДС с 1 января 2019 года, не превышала обычный уровень», — говорится в сообщении.

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