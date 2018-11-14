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С учредителя компании «Ивдельский Лестранхоз» взыскали 11,5 млн рублей за незаконный вывоз ресурсов за рубеж

УрБК, Екатеринбург, 14.11.2018. Ивдельский городской суд взыскал с учредителя ООО «Ивдельский Лестранхоз» 11 млн 570 тыс. руб. ущерба от незаконного перемещения стратегически важных ресурсов в Узбекистан и Туркменистан. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.



Установлено, что в 2013 году учредитель ООО «Ивдельский Лестранхоз», занимавшегося экспортом лесоматериалов за пределы территории РФ, осуществил незаконное перемещение стратегически важных ресурсов через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в указанные республики. Кроме того, в таможенных декларациях на ввозимые лесоматериалы заявил недостоверные сведения, тем самым уклонившись от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации.



Ущерб, причиненный незаконной деятельностью, составил более 11,5 млн руб. Приговором суда учредитель ООО «Ивдельский Лестранхоз» признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями 226.1 «Контрабанда стратегически важных ресурсов» и 194 УК РФ «Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организаций».



Свердловский транспортный прокурор обратился в суд с исковым заявлением о взыскании суммы причиненного ущерба. Решением Ивдельского городского суда требования прокурора удовлетворены, с виновного лица взыскана в доход РФ сумма ущерба, причиненного преступлением, в размере 11 млн 570 руб. Решение суда не вступило в законную силу.

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