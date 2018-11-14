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МВД России представило проект требований к работникам автосалонов, регистрирующим автомобили

УрБК, Москва, 14.11.2018. МВД России опубликовало на федеральном портале проектов нормативных правовых актов проект ведомственного приказа с требованиями к сотрудникам автосалонов, которые будут осматривать транспортные средства перед постановкой их на учет в ГИБДД.



Проект готовит правовую базу вступления в действие упрощенного порядка регистрации автомобилей у дилеров (без поездок в подразделения), который заложен в законе «О государственной регистрации транспортных средств» (начнет действовать в августе 2019 года).



Согласно документу, сотрудник автосалона должен знать законодательство в области безопасности движения, устройство и конструктивные особенности машин, классификацию и систему обозначений транспортных средств, требования к порядку внесения изменений в конструкцию, правила маркировки, методы и правила идентификации транспортных средств.



Кроме того, сотрудник должен уметь выявлять «признаки изменения идентификационных данных» автомобилей, а также признаки технических неисправностей. Требования к стажу приказ не устанавливает.

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