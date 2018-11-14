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60% россиян более 5 лет не меняли работу

УрБК, Москва, 14.11.2018. Почти две трети россиян — 60% — не меняли работу за последние пять лет. Об этом сообщает исследовательский холдинг «Ромир», на основе своего октябрьского общероссийского опроса. Тех, кому приходилось менять работу за те же 5 лет, оказалось 14%. За последние три года перешли в другую организацию 16% респондентов. За прошедший год место трудовой деятельности поменяли 10% опрошенных.



По данным «Ромир», самым надежным способом устроиться на новую работу участники опроса считают личные связи — 65% используют контакты среди родственников и друзей. На второе место вышли соцсети — таким образом работу искали 24% респондентов. 18% доверили подбор нового места службам занятости.



Чаще других работу меняют респонденты из группы с низкими доходами (менее 10 тыс. руб. на человека в семье). 18% из них хотя бы раз переходили с места на место только за последний год. В остальных доходных группах результаты оказались близки к среднему значению. Склонна к переменам и молодёжь — в возрастной группе до 24 лет 22% уходили с работы за последний год. Ещё 27% переходили в другую компанию за 3 последних года. Реже других за последний год меняли работу представители возрастной группы 35-44 года (5%), за последние 5 лет и более — участники исследования из самой старшей возрастной группы (75%).



«Результаты наших исследований показывают, что несмотря на отсутствие острой проблемы безработицы, россияне испытывают беспокойство относительно своей профессиональной деятельности. Сейчас на рынке труда сложилась уникальная ситуация: какой бы конкурентной и востребованной ни была твоя профессия, необходимо постоянно совершенствоваться и обновлять багаж знаний. Иначе ты рискуешь выпасть из обоймы уже через 3-5 лет. Еще наши родители, освоив одну специальность — например, учитель или инженер — могли спокойно работать до пенсии, максимум проходя профессиональную переподготовку. Сейчас рынок предъявляет совершенно другие требования. И не все готовы выживать в этой высококонкурентной среде», — комментирует президент холдинга «Ромир», доктор социологических наук Андрей Милёхин.



Результаты опроса также показали, что большинство россиян не стремится сменить место проживания ради новой работы. О том, что могли бы переехать в другой регион России ради карьерных перспектив, заявили только 18%. Ещё около 5% отметили, что могли бы переехать в другие государства, в частности, Армению и Белоруссию. 77% заявили, что не хотели бы ради поиска работы менять место жительства. Годом ранее россияне были ещё меньше склонны к мобильности. О нежелании переезжать ради новой работы в 2017 году заявляли 82% опрошенных. К миграции в другой регион или страны были готовы не более 16%.



В опросе приняли участие более 800 респондентов старше 18 лет из всех типов населённых пунктов. Выборка репрезентирует взрослое трудоспособное население России.

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