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60% россиян более 5 лет не меняли работу
14 ноябрь 2018 (13:54)
УрБК, Москва, 14.11.2018. Почти две трети россиян — 60% — не меняли работу за последние пять лет. Об этом сообщает исследовательский холдинг «Ромир», на основе своего октябрьского общероссийского опроса. Тех, кому приходилось менять работу за те же 5 лет, оказалось 14%. За последние три года перешли в другую организацию 16% респондентов. За прошедший год место трудовой деятельности поменяли 10% опрошенных.
По данным «Ромир», самым надежным способом устроиться на новую работу участники опроса считают личные связи — 65% используют контакты среди родственников и друзей. На второе место вышли соцсети — таким образом работу искали 24% респондентов. 18% доверили подбор нового места службам занятости.
Чаще других работу меняют респонденты из группы с низкими доходами (менее 10 тыс. руб. на человека в семье). 18% из них хотя бы раз переходили с места на место только за последний год. В остальных доходных группах результаты оказались близки к среднему значению. Склонна к переменам и молодёжь — в возрастной группе до 24 лет 22% уходили с работы за последний год. Ещё 27% переходили в другую компанию за 3 последних года. Реже других за последний год меняли работу представители возрастной группы 35-44 года (5%), за последние 5 лет и более — участники исследования из самой старшей возрастной группы (75%).
«Результаты наших исследований показывают, что несмотря на отсутствие острой проблемы безработицы, россияне испытывают беспокойство относительно своей профессиональной деятельности. Сейчас на рынке труда сложилась уникальная ситуация: какой бы конкурентной и востребованной ни была твоя профессия, необходимо постоянно совершенствоваться и обновлять багаж знаний. Иначе ты рискуешь выпасть из обоймы уже через 3-5 лет. Еще наши родители, освоив одну специальность — например, учитель или инженер — могли спокойно работать до пенсии, максимум проходя профессиональную переподготовку. Сейчас рынок предъявляет совершенно другие требования. И не все готовы выживать в этой высококонкурентной среде», — комментирует президент холдинга «Ромир», доктор социологических наук Андрей Милёхин.
Результаты опроса также показали, что большинство россиян не стремится сменить место проживания ради новой работы. О том, что могли бы переехать в другой регион России ради карьерных перспектив, заявили только 18%. Ещё около 5% отметили, что могли бы переехать в другие государства, в частности, Армению и Белоруссию. 77% заявили, что не хотели бы ради поиска работы менять место жительства. Годом ранее россияне были ещё меньше склонны к мобильности. О нежелании переезжать ради новой работы в 2017 году заявляли 82% опрошенных. К миграции в другой регион или страны были готовы не более 16%.
В опросе приняли участие более 800 респондентов старше 18 лет из всех типов населённых пунктов. Выборка репрезентирует взрослое трудоспособное население России.
По данным «Ромир», самым надежным способом устроиться на новую работу участники опроса считают личные связи — 65% используют контакты среди родственников и друзей. На второе место вышли соцсети — таким образом работу искали 24% респондентов. 18% доверили подбор нового места службам занятости.
Чаще других работу меняют респонденты из группы с низкими доходами (менее 10 тыс. руб. на человека в семье). 18% из них хотя бы раз переходили с места на место только за последний год. В остальных доходных группах результаты оказались близки к среднему значению. Склонна к переменам и молодёжь — в возрастной группе до 24 лет 22% уходили с работы за последний год. Ещё 27% переходили в другую компанию за 3 последних года. Реже других за последний год меняли работу представители возрастной группы 35-44 года (5%), за последние 5 лет и более — участники исследования из самой старшей возрастной группы (75%).
«Результаты наших исследований показывают, что несмотря на отсутствие острой проблемы безработицы, россияне испытывают беспокойство относительно своей профессиональной деятельности. Сейчас на рынке труда сложилась уникальная ситуация: какой бы конкурентной и востребованной ни была твоя профессия, необходимо постоянно совершенствоваться и обновлять багаж знаний. Иначе ты рискуешь выпасть из обоймы уже через 3-5 лет. Еще наши родители, освоив одну специальность — например, учитель или инженер — могли спокойно работать до пенсии, максимум проходя профессиональную переподготовку. Сейчас рынок предъявляет совершенно другие требования. И не все готовы выживать в этой высококонкурентной среде», — комментирует президент холдинга «Ромир», доктор социологических наук Андрей Милёхин.
Результаты опроса также показали, что большинство россиян не стремится сменить место проживания ради новой работы. О том, что могли бы переехать в другой регион России ради карьерных перспектив, заявили только 18%. Ещё около 5% отметили, что могли бы переехать в другие государства, в частности, Армению и Белоруссию. 77% заявили, что не хотели бы ради поиска работы менять место жительства. Годом ранее россияне были ещё меньше склонны к мобильности. О нежелании переезжать ради новой работы в 2017 году заявляли 82% опрошенных. К миграции в другой регион или страны были готовы не более 16%.
В опросе приняли участие более 800 респондентов старше 18 лет из всех типов населённых пунктов. Выборка репрезентирует взрослое трудоспособное население России.
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