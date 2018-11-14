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В аэропорту Кольцово задержали гражданина Китая за контрабандный ввоз 2 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 14.11.2018. В аэропорту Кольцово задержали гражданина Китая за незаконный ввоз 2 млн рублей, сообщает пресс-служба Кольцовской таможни.



«Во время таможенного контроля рейса Харбин — Екатеринбург в «зеленом коридоре» в багаже одного из пассажиров инспектор обнаружил более 2 млн руб. Гражданин Китая утверждал, что копил эту сумму четыре года и теперь везет деньги для сына друга, который учится в Казани, а о необходимости декларирования суммы свыше 10 тыс. долл. США не знал. Однако эта версия не подтвердилась: у подозреваемого есть свой бизнес в России. Мужчина владеет лесоперерабатывающим предприятием», — говорится в сообщении.



По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 200.1 УК РФ «Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов». Нарушителю грозят исправительные работы или ограничение свободы до 2 лет.

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