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В Свердловской области Роспотребнадзор оштрафовал предприятия по организации детского питания на 11,9 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 14.11.2018. За 2018 год в рамках осуществления надзора за организацией питания детей в образовательных организациях Управление Роспотребнадзора по Свердловской области провело 1 тыс. 211 проверок. В 62,5% проверок выявлены нарушения санитарного законодательства, сообщается на сайте ведомства.



Основные нарушения — несоблюдение требований санитарно-противоэпидемического режима на пищеблоке, отсутствие надлежащих документов, несоблюдение утверждённых норм питания, требований к пищевой и энергетической ценности рациона, к массе порций, условий и сроков хранения и так далее.



По выявленным фактам нарушений санитарного законодательства вынесено 1 тыс. 183 постановления о назначении административного наказания в виде штрафов на общую сумму 11,9 млн руб. В суд направлено 20 протоколов об административном наказании за невыполнение в установленный срок законного предписания, суд наложил семь административных штрафов на 17 тыс. руб.

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