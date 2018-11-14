Горнолыжный сезон стартовал без снега

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Старт горнолыжного сезона в Свердловской области второй год подряд переносится на более поздний срок из-за отсутствия снега. Лишь немногие спортивные комплексы открыли первые трассы, подготовленные с помощью искусственного оснежения. Остальные ждут конца ноября — начала декабря и более стабильной погоды, что в очередной раз скажется на рентабельности компаний-организаторов зимнего катания.На сегодняшний день в регионе горнолыжный сезон открыли только школа зимнего катания «Гора Пильная» вблизи Первоуральска и спортивно-развлекательный комплекс «Уктус» в Екатеринбурге.«У нас была возможность открыться раньше: гора расположена так, что ветер не сдувает снег, не образуется наледь. Поэтому мы решили, что пора «снежиться»: люди скучают по сезону, многие звонили и спрашивали. 7 ноября запустили склон № 4 (трасса сноупарка), полным ходом готовимся к запуску основного склона. Снега достаточно много, посетители довольны. Тарифы пока действуют прошлогодние», — рассказали в школе зимнего катания «Гора Пильная».В СРК «Уктус» учебный склон открыли 10 ноября и уже провели детские соревнования. Другие трассы планируют оснежить в течение двух недель.Между тем большинство горнолыжных комплексов планируют старт сезона на конец ноября или начало декабря. Так, 25 ноября открывает трассы «Гора Белая», в первых числах декабря — «Гора Лиственная» и «Гора Долгая».«В конце ноября — начале декабря открываемся частично — это склон «Учебный» и сноутюбинг. Думаю, к 15 декабря реализуем все склоны. В этом году минусовая температура пришла несколько позже, чем мы рассчитывали. Но мы не гонимся за остальными комплексами. Хотя нельзя не согласиться, что чем сезон короче, тем выручка меньше, но если нужного количества снега не напылить и не утрамбовать, катание может оказаться травмоопасным», — пояснил заместитель директора ГЛК «Гора Лиственная» Алексей Чуб.Впрочем, по словам экспертов, на рентабельность свердловских горнолыжных комплексов влияет не только погода, но и экономические факторы. Так, в ШЗК «Гора Пильная» рассказали, что с каждым годом число посетителей понемногу сокращается.По словам члена координационного совета по туризму при администрации Екатеринбурга Олега Хигера, основная проблема заключается в том, что горнолыжный спорт — недешевое увлечение: требуется покупка или аренда дорогостоящего снаряжения, оплата подъемника и так далее. Между тем реальные доходы свердловчан снижаются уже несколько лет подряд, и сегодня далеко не все желающие могут себе позволить проводить выходные в ГЛК.«Народ беднеет: раньше на парковках при наших горнолыжных комплексах было много машин из других регионов, в частности, из Тюмени. Теперь их почти нет. Люди не могут себе позволить тратить деньги на такой отдых, особенно если комплекс расположен далеко от дома», — отметил Олег Хигер.В этой связи эксперт сомневается, что создание туристско-рекреационного кластера на горе Белой в районе Нижнего Тагила, запланированное на ближайшее десятилетие, станет прорывом в деле развития зимнего катания в Свердловской области. Чтобы привлечь максимальное число посетителей, его стоило бы разместить ближе к Екатеринбургу.«Для Нижнего Тагила этот проект значим, но, например, для горнолыжников Екатеринбурга — уже вряд ли. На создание кластера выделено очень хорошее финансирование, привлекаются зарубежные эксперты. Но думаю, мы не ощутим в Свердловской области появления новой точки притяжения, куда пойдет поток машин из уральской столицы. Да, там будут проводить детские сборы, организованно вывозить работников нижнетагильских предприятий. Но за свои деньги мало кто из горнолыжников из других городов, в том числе из Екатеринбурга, захочет ехать более 100 км: исключительными достоинствами трассы горы Белой не обладают», — рассказал Олег Хигер.Таким образом, по мнению экспертов, предстоящий туристический сезон для горнолыжных комплексов Свердловской области может оказаться не лучше прошлогоднего: поздний старт и низкая платежеспособность значительной части посетителей негативно скажутся на рентабельности. И в ближайшие годы ситуация может измениться только при условии роста благосостояния населения и появления у свердловчан возможности тратить больше денег на отдых.